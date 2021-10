Varginha Esporte Clube vence o Bétis e segue líder no Campeonato Mineiro Sub-17

Jogando em casa, no Estádio do Melão, o VEC saiu vitorioso por 1 x 0.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto: Divulgação VEC

O Varginha Esporte Clube (VEC) venceu, neste sábado (16), a equipe do Bétis FC, em duelo válido pela quarta rodada da 2ª Divisão do Campeonato Mineiro Sub-17. Jogando em casa, no Estádio do Melão, o VEC saiu vitorioso por 1 x 0.

O gol da partida foi marcado por Henry, ainda no primeiro tempo. Com o resultado, a equipe de Varginha se isolou na liderança do grupo B, com 10 pontos. O time ainda não perdeu na competição. Em quatro jogos, foram três vitórias e um empate.

Na próxima sexta-feira (22), o VEC encará o Atlético Clube de Três Corações. A partida está marcada para às 10h, em Contagem.