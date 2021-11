Varginha Esporte Clube inicia venda de ingressos para último jogo da primeira fase

Segundo a direção do VEC, 800 ingressos foram colocados à venda, todos no setor coberto do Estádio Municipal de Varginha, com valores de R$ 30,00 (inteira) e 15,00 (meia).

Redação CSul/Foto: Lucas Soares

O Varginha Esporte Clube (VEC) anunciou, nesta quarta-feira (10), a carga de ingressos para o duelo contra o Santarritense no próximo domingo (14), em Varginha. O duelo, válido pela última rodada da primeira fase do Campeonato Mineiro da Segunda Divisão, colocará frente a frente os dois líderes do grupo A. O time de Varginha aparece na primeira colocação da chave, com 14 pontos, seguido pelo ‘Robô’, que tem 12.

Segundo a direção do VEC, 800 ingressos foram colocados à venda, todos no setor coberto do Estádio Municipal de Varginha, com valores de R$ 30,00 (inteira) e 15,00 (meia). Ainda conforme a diretoria do Varginha, a expectativa é de casa cheia devido à importância do jogo.

Vale ressaltar que, garantindo a classificação em primeiro lugar, a equipe terá vantagem de decidir em casa na próxima fase, tendo em vista que após o encerramento da fase de grupos, a competição passa a ter caráter eliminatório.

Skina da Cerveja – Bar do Renan

Rua Rio de Janeiro, 276, Centro;

Nova Onda Lubrificantes

Avenida dos Imigrantes, 2275, Vargem;

Onda Sete

Rua Delfim Moreira, 339, Centro;

Onda Sete (Bom Pastor)

Avenida Doutor José Marcos, 340, Bom Pastor;

Supermercado do Dandan (Cidade Nova)

Avenida Caetano Pássaro Filho, 57, Jardim Cidade Nova;

Barbearia do Antônio

Avenida Doutor Modena, 50, Fátima;

Casa de Frutas Nelci

Rua Antônio Cesário, 37, Bom Pastor;

Padaria Real

Rua José Ciríaco da Silva, 161, Sion.

É importante lembrar que, seguindo protocolos de saúde do município, para adentrar ao estádio, o torcedor terá que apresentar o cartão de vacinas – com pelo menos a primeira dose tomada – ou um teste de Covid-19 realizado de forma recente.