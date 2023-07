Varginha é tri-campeã da Liga Minas cadete masculina e campeã da Liga Minas adulto feminina

O prefeito de Varginha, Vérdi Melo acompanhado do vice-prefeito Leonardo Ciacci prestigiaram o evento

Foto: Prefeitura de Varginha

No último fim de semana, nos dias 01 e 02, Varginha foi sede da fase final da Liga Minas Cadete e da Liga Minas Adulto de Handebol. A competição foi realizada no Ginásio da Estação Cidadania, no Bairro Santa Maria.

No sábado, os atletas do sub 16 fizeram bonito e venceram a equipe de Campos Gerais na semifinal pelo placar de 18 a 14. Na final, Varginha venceu a equipe de São Lourenço pelo placar de 12 a 11 em uma partida eletrizante. Varginha ainda teve o melhor jogador da competição, Oliver Silva e o melhor goleiro, Daniel Alves.

No domingo foi a vez das equipes do adulto entrarem em quadra. No feminino Varginha conquistou o titulo com uma rodada de antecedência com a melhor goleira da competição, Bianca Maciel, a artilheira e melhor jogadora, Laura Fávaro.

O masculino adulto ficou em 3º lugar, fez ótimos jogos e teve como revelação da competição o atleta, Carlos Vilela.

A técnica Maria Virgínia, Mavi, diz “ser positiva a disputa das finais na cidade de Varginha, pois mostra que temos outros esportes além do futebol, propiciando às famílias varginhenses assistirem e se entreterem, além de mostrar a força do handebol varginhense”.

O prefeito de Varginha, Vérdi Melo acompanhado do vice-prefeito Leonardo Ciacci prestigiaram o evento e foram recepcionados pelo secretário da SEMEL (Secretaria Municipal de Esporte e Lazer), Milton Tavares Jr.

Fonte: Prefeitura de Varginha