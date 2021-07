UFC: Amanda Ribas enfrenta Virna Jandiroba em outubro

Varginhense irá enfrentar a também brasileira Virna Jandiroba, no UFC 267, em 30 de outubro, na Ilha da Luta, em Adu Dhabi.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto destaque: Divulgação UFC

A lutadora varginhense de MMA, Amanda Ribas, já tem seu próximo compromisso definido no UFC. Segundo o Portal Combate, a brasileira irá enfrentar a conterrânea Virna Jandiroba, no UFC 267, em 30 de outubro, na Ilha da Luta, em Abu Dhabi.

Amanda lutaria no dia 8 de maio, contra a norte-americana Angela Hill, no UFC Las Vegas. Porém, a varginhense acabou testando positivo para Covid-19 e ficou de fora do card. À época, o pai e treinador de Amanda, Marcelo Ribas, também testou positivo.

Sendo assim, essa será a primeira luta de Amanda após a derrota no UFC 257, para Marina Rodriguez, em Janeiro. A varginhense, que vinha de quatro vitórias seguidas na categoria até a derrota para Rodriguez, em janeiro, também em Abu Dhabi, espera reencontrar o caminho das vitórias

Já Virna Jandiroba vem de vitória sobre Kanako Murata, por nocaute técnico (interrupção médica). A “Carcará” se reabilitou da derrota para Mackenzie Dern com uma performance convincente diante da japonesa.

UFC 267:

30 de outubro de 2021, na Ilha da Luta (Abu Dhabi)

CARD DO EVENTO (até o momento):

Peso-meio-pesado: Jan Blachowicz x Glover Teixeira

Peso-palha: Virna Jandiroba x Amanda Ribas