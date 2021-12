UFC 269: Charles do Bronx mantém cinturão e Amanda Nunes é surpreendida

Bronx finalizou Poirier com um mata-leão em pé, adicionando o oponente ao seu recorde de 14 finalizações no UFC. A noite ainda terminou em uma das maiores surpresas do MMA. Julianna Peña, que chegou a ter uma desvantagem em algumas apostas esportivas, derrotou Amanda Nunes para ganhar o cinturão peso-galo do UFC.

O paulista Charles do Bronx venceu por finalização o americano Dustin Poirier na luta principal do UFC 269. Realizado na noite de sábado, 11, em Las Vegas, o campeonato ainda surpreendeu com a derrota da brasileira Amanda Nunes para Julianna Peña, dos Estados Unidos.

Bronx finalizou Poirier com um mata-leão em pé, adicionando o oponente ao seu recorde de 14 finalizações no UFC. No primeiro round, o americano acertou chutes pesados, mas o brasileiro aplicou tanto chutes frontais quanto joelhadas no torso.

A disputa foi para o chão no segundo round, com Bronx por cima acertando cotoveladas ao longo de vários minutos. A 1m02s do terceiro round, o lutador do Brasil aplicou um mata-leão e selou sua décima vitória consecutiva. “Sou campeão mundial”, disse o campeão de peso-leve. “Eu sou o cara. Eles falam, eu faço.”

Já a luta coprincipal terminou em uma das maiores surpresas do MMA. Julianna Peña, que chegou a ter uma desvantagem em algumas apostas esportivas, derrotou Amanda Nunes para ganhar o cinturão peso-galo do UFC.

A americana venceu por finalização aos 3m26s do segundo round. Amanda, que acumulava uma sequência de 12 vitórias consecutivas e detinha o título desde julho de 2016, derrubou Julianna duas vezes no round inicial.

A rival da brasileira, no entanto, perseverou e, no segundo round, começou a aplicar muitos golpes. A brasileira reagiu, mas vacilou e Julianna manteve o ataque. Quase no fim da luta, a nova campeã então soltou Amanda e se posicionou para o mata-leão.

“Eu já disse: nunca mais duvide de mim”, comemorou Julianna. “Vontade, força e determinação vão te levar a lugares.” Amanda ainda detém o título peso-pena, conquistado em dezembro de 2018.

Fonte: Portal Terra/Foto: Divulgação UFC