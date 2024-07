Tricordiano conquista segundo lugar no Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu

Pedro Henrique conquistou uma excelente colocação, ficando em segundo lugar entre 15 competidores na categoria Meio Pesado/Pesado.

Foto: Prefeitura de Três Corações

No último domingo, 30/06, o jovem atleta Pedro Henrique Chagas Valim brilhou no Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu, realizado no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Pedro conquistou uma excelente colocação, ficando em segundo lugar entre 15 competidores na categoria Meio Pesado/Pesado.

Pedro, que treina desde os 7 anos de idade, aos 15 anos já acumula uma impressionante trajetória no esporte, tendo iniciado sua carreira competitiva aos 8 anos. Ao longo desses anos, já participou de mais de 80 competições e coleciona mais de 70 premiações, incluindo medalhas, cinturões e troféus.

O Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu é um dos mais importantes eventos da modalidade no país, reunindo atletas de todo o Brasil em disputas emocionantes e de alto nível técnico.

A Prefeitura de Três Corações, através da Secretaria Municipal de Esportes, parabeniza o jovem atleta Pedro Henrique que, com sua determinação e técnica apurada, é mais um exemplo do talento promissor que o esporte tricordiano continua a revelar.

Fonte: Prefeitura de Três Corações