Três Corações sediará 2° etapa do Festival de Vôlei Masculino da Liga Sul Mineira

Foto: Prefeitura de Três Corações

Três Corações vai receber os jogos da 2ª etapa do 2° Festival Sub 18 Masculino, válido pelo Campeonato Sul Mineiro de Vôlei. As partidas acontecerão nos dias 24 e 25 de junho, no Ginásio Pelezão e participarão da etapa equipes de Piumhi, Pimenta, Natércia e Três Corações. A Prefeitura de Três Corações jogará no dia 24/06 contra as equipes de Piumhi e Pimenta. No dia seguinte nosso jovens atletas enfrentam o time de Natércia.

A Prefeitura de Três Corações, através da SESP, convida a torcida a apoiar a nossa equipe, com votos de que nossos atletas continuem a representar Três Corações com garra, determinação e espírito esportivo.

Escola de Vôlei

Os interessados nos treinos de vôlei devem ir até a SESP, no Ginásio Pelezão, para se inscrever. As aulas para meninos a partir de 12 anos acontecem todos os dias das 13h30 às 15h. Para mais informações, entre em contato através do telefone 3691 1047.

Fonte: Prefeitura de Três Corações