Três Corações sedia pela 4° vez consecutiva o Festival Paralímpico Loterias Caixa

Foto: Prefeitura de Três Corações

Três Corações foi selecionado, pela quarta vez consecutiva, para sediar o Festival Paralímpico Loterias Caixa, sendo um dos 14 municípios mineiros escolhidos para a edição de 2023. A cidade já foi sede nos anos de 2019, 2021, 2022, sendo que em 2020, o festival não aconteceu devido à pandemia de Covid-19.

O evento promove a experimentação esportiva de forma lúdica a crianças e adolescentes entre 07 e 17 anos com e sem deficiência. Foram selecionados 120 núcleos espalhados pelas 27 unidades da federação para sediar o Festival Paralímpico Loterias Caixa 2023.

Neste ano, pela primeira vez, o festival acontece em duas etapas, sendo a primeira no dia 20 de maio e a segunda no dia 23 de setembro. Em Três Corações, o evento acontece no Ginásio Pelezão, com organização da equipe da Secretaria Municipal de Esportes – SESP, em parceria com o Comitê Paralímpico Brasileiro.

Fonte: Prefeitura de Três Corações