Três Corações sedia mais uma edição dos Jogos Abertos do Sul de Minas

Competição recebe equipes intermunicipais para a disputa de jogos de vôlei e futsal, a partir do dia 24/10

Foto: Prefeitura de Três Corações

Estão abertas as inscrições para os Jogos Abertos do Sul de Minas (JOSUL). O cadastro dos participantes pode ser realizado até o dia 14 de outubro, na próxima segunda-feira, e as vagas são limitadas.

A competição será realizada no Ginásio Pelezão, de 24 de outubro até 3 de novembro, e conta com modalidades esportivas de quadra, sendo elas voleibol e futsal, nas categorias masculinas e femininas.

No futsal masculino as categorias vão do sub-7 ao sub-17. Já no futsal feminino haverá categoria do sub-11 ao sub-17. No voleibol, a categoria masculina é do sub-11 ao sub-17 e a feminina do sub-13 ao sub-17.

Para efetuar a inscrições dos jogos intermunicipais, todas as equipes que quiserem saber mais sobre como participar e a documentação necessária, podem entrar em contato com a equipe organizadora pelo número (35) 99958 0725 – Isis Vilela.

O evento é uma realização da Associação Esportiva e Eventos de Minas Gerais – ASSEEMG, com apoio da Prefeitura de Três Corações, através da Secretaria de Esportes. Junte sua equipe, participe e venha também prestigiar os jogos no Ginásio Pelezão!

Fonte: Prefeitura de Três Corações