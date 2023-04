Três Corações sedia 1° etapa do futebol de campo dos JOJU 2023

Foto/Fonte: Prefeitura de Três Corações

Três Corações vai sediar as partidas de Futebol de Campo masculino, nas categorias sub15 e sub20, da etapa classificatória dos Jogos da Juventude – JOJU 2023. Os jogos acontecerão de 28 a 30 de abril com partidas no Estádio Municipal Rei Pelé e no Centro de Treinamento DNA Brasil.

Nove municípios participam dos jogos. Na categoria sub15 fazem parte as equipes de Extrema, Machado, Muzambinho, São Lourenço e o 23 de Setembro, representando Três Corações. Na categoria sub20 participam, além de Três Corações, Extrema, Machado e São Lourenço.

O 23 de Setembro estreia na competição na sexta-feira, 28/04, às 17h15, contra São Lourenço, no estádio Rei Pelé. Sábado e domingo, 29 e 30/04, as partidas acontecem no campo do Centro de Treinamento DNA Brasil. Sábado a equipe enfrenta Muzambinho, às 9h30, e no domingo de manhã seu adversário é o time de Machado.

No sub20, Três Corações inicia sua participação na sexta-feira, 28/04, às 20h, no Estádio Rei Pelé, onde enfrenta Machado. No sábado a equipe joga contra Extrema, às 11h, e no domingo contra São Lourenço, às 13h, no DNA Brasil.

A Prefeitura de Três Corações, através da Secretaria Municipal de Esportes, convida a torcida tricordiana para acompanhar o desempenho dos nossos jovens atletas em campo.

Clique aqui e confira a tabela dos jogos que vão acontecer em Três Corações.

https://trescoracoes.mg.gov.br/phocadownload/docs/SESP/2023_Futebol_Sub_15_Sub_20_BO_46.pdf