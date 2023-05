Três Corações realiza neste final de semana mais uma edição do Festival Paralímpico 2023

Neste ano, o festival será realizado em duas etapas, a primeira neste final de semana e a segunda no dia 23 de setembro.

Foto: Prefeitura de Três Corações

A Prefeitura de Três Corações, através da Secretaria Municipal de Esportes, promove neste sábado, 20 de maio, a partir das 8h30, no Ginásio Pelezão, mais uma edição do Festival Paralímpico. Esta é a quarta vez consecutiva que a cidade é selecionada para sediar o evento que é realizado em todo o Brasil pelo Comitê Paralímpico Brasileiro.

O festival promove a experimentação esportiva de forma lúdica a crianças e adolescentes com e sem deficiência. Este ano estão disponíveis as modalidades de goalball, judô, esgrima e equitação. As práticas são realizadas em sessões com cada participante revezando entre elas para que possam participar de todas as modalidades.

Até o momento já são mais de 200 alunos inscritos de Três Corações e também de cidades da região como São Bento Abade, Conceição do Rio Verde, São Thomé das Letras, Cambuquira e São Lourenço. As inscrições seguem abertas até o dia do evento e os interessados devem preencher o formulário disponível em nosso site através do link tinyurl.com/FESTIVAL-PARALIMPICO.

Neste ano, o festival será realizado, pela primeira vez, em duas etapas, a primeira neste final de semana e a segunda no dia 23 de setembro.

Participe da maior mobilização do esporte paralímpico no Brasil e prestigie o Festival Paralímpico Loterias Caixa 2023 em Três Corações!

Fonte: Prefeitura de Três Corações