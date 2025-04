Três Corações realiza abertura oficial dos Jogos Escolares Municipais

As competições seguem até o dia 29 de abril.

Foto: Prefeitura de Três Corações

A Prefeitura de Três Corações iniciou oficialmente os Jogos Escolares Municipais 2025 na segunda-feira, 7 de abril. A cerimônia de abertura, realizada no Ginásio Poliesportivo Pelezão, contou com a participação de 16 escolas e reuniu um total de 744 estudantes-atletas, além de familiares e apoiadores do esporte.

Durante o evento, ocorreram momentos emocionantes, como a entrada das delegações que competem nas modalidades de basquete, futsal, handebol, voleibol, xadrez, atletismo, tênis de mesa, basquete 3×3 e vôlei de praia. O ponto alto da cerimônia foi o acendimento da pira, um momento simbólico que contou com a presença de atletas que se destacaram nas fases municipal, microrregional e regional, além de estarem entre as cinco melhores equipes de Minas Gerais.

O Prefeito Dimas Abrahão declarou oficialmente abertos os Jogos Escolares Municipais 2025, acompanhado pelo Secretário de Lazer, Turismo, Cultura e Esportes, Claudinei Ferreira, e demais autoridades presentes. O evento também contou com apresentações artísticas do Grupo do CRAS III, coordenado por Paulo Miranda, e a apresentação de FitDance, que animaram ainda mais o público presente.

Os Jogos são voltados para estudantes do ensino fundamental e médio, com idades entre 12 e 17 anos, das escolas públicas e particulares de Três Corações. Participam estudantes nascidos exclusivamente nos anos de 2011, 2012 e 2013 (módulo I) e 2008, 2009 e 2010 (módulo II).

As competições seguem até o dia 29 de abril. Os campeões da etapa municipal avançam para a etapa microrregional dos Jogos Escolares de Minas Gerais, que acontecerá na cidade de Três Pontas.

A administração municipal reafirma seu compromisso com o esporte para o desenvolvimento dos jovens e seus futuros. Com o espírito de união e superação, a Prefeitura de Três Corações deseja boa sorte a todos os participantes, incentivando-os a dar o melhor de si em cada competição e a celebrar o verdadeiro espírito esportivo.

Fonte: Prefeitura de Três Corações