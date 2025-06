Três Corações é destaque no Meeting Paralímpico em Belo Horizonte

Foto: Prefeitura de Três Corações

Três Corações foi um dos destaques no cenário esportivo nacional no sábado, 07/06, com a participação do Projeto Superando Desafios da Secretaria de Esportes (SESP), no Meeting de Atletismo Paralímpico Loterias Caixa, realizado em Belo Horizonte (MG).

A delegação foi composta por 15 atletas e 5 integrantes da comissão técnica e staff. Os atletas tricordianos competiram com os melhores atletas paralímpicos de Minas Gerais em diversas provas, como corridas, lançamentos e arremessos.

No total, o Projeto Superando Desafios conquistou a marca histórica de 29 Medalhas, sendo 18 Ouros, 10 Pratas e um Bronze.

O Meeting Paralímpico é organizado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), e reuniu cerca de 483 atletas com deficiências física, intelectual e visual. As provas de atletismo aconteceram no Centro de Treinamento Esportivo da UFMG.

Fonte: Prefeitura de Três Corações