Torneio de Inverno reúne atletas do vôlei de base em Três Corações

Foto: Prefeitura de Três Corações

Na última semana, entre os dias 14 e 16 de julho, mais de 200 atletas do voleibol feminino participaram do Torneio de Inverno de Base, realizado no Ginásio Pelezão, em Três Corações.

A competição envolveu estudantes de diversas escolas e movimentou várias categorias, promovendo integração, esporte e espírito de equipe.

Confira os resultados:

7º e 8º ano: Colégio Castelo (2) x (0) EM Maria Evani Gomes Teles 2

Sub-16: EE Clóvis Salgado 1 (2) x (0) EE Clóvis Salgado 2

5º e 6º ano: EE Olímpia de Brito (2) x (0) EE Franco da Rosa

Sub-16: EE Bueno Brandão (2) x (1) EE Godofredo Rangel (Polivalente)

3º e 4º lugar: EM Maria Evani Gomes Teles 1 (2) x (1) EE Bueno Brandão

Final: Colégio de Aplicação (2) x (0) Colégio Mater Dei

A Secretaria Municipal de Esportes (SESP) de Três Corações segue estimulando a prática esportiva e contribuindo para a formação de jovens talentos nas escolas de Três Corações.

Fonte: Prefeitura de Três Corações