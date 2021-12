Torcida do VEC organiza evento para acompanhar decisão da Segundona Mineira

Segundo a organização do evento, será feita uma concentração de torcedores no Ginásio do Marcão, a partir das 15h30. No local será instalado telão para assistir a partida, com a presença da bateria da torcida organizada e demais atrações.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto: Divulgação

A torcida do Varginha Esporte Clube (VEC), promete uma grande festa para acompanhar o segundo jogo da final da Segundona Mineira diante do Uberaba. Vale ressaltar que, no primeiro jogo, a equipe de Varginha venceu por 1 x 0 e, agora, jogará por um empate para ser campeã. Por outro lado, o time do Triângulo Mineiro precisará de uma vitória simples para ficar com o título. O jogo está marcado para este sábado (18), às 16h, no Uberabão.

Longe da equipe, mas igualmente no apoio, a torcida do VEC está organizando um grande evento para acompanhar a decisão. De acordo Alexis Rodrigues e Miqueias Souza, dois dos organizadores, será feita uma concentração de torcedores no Ginásio do Marcão, a partir das 15h30. Ainda segundo eles, no local será instalado telão para assistir a partida, acompanhado da bateria da torcida organizada e demais atrações

O Ginásio do Marcão fica localizado na Av. dos Expedicionários, 45 – Santana.