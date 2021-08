Tite convoca Seleção Brasileira para Eliminatórias

Brasil enfrentará Chile, Argentina e Peru na próxima rodada das Eliminatórias.

A Seleção Brasileira está convocada para as próximas três rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. Nesta sexta-feira (13), na sede da CBF, o técnico Tite divulgou a lista com 25 nomes para a disputa dos jogos contra Chile, Argentina e Peru. Com 18 pontos, o Brasil lidera a tabela de classificação da competição.

A novidade na lista desta sexta-feira ficou por conta da convocação de Lucas Veríssimo, Claudinho e Raphinha, que terão suas primeiras oportunidades na equipe principal da Seleção Brasileira. O grupo conta com seis atletas que foram campeões olímpicos em Tóquio: além do próprio Claudinho, os laterais Daniel Alves e Guilherme Arana, o meio-campista Bruno Guimarães e os atacantes Matheus Cunha e Richarlison.

Confira a lista do técnico Tite para os próximos três jogos da Seleção Brasileira:

GOLEIROS

Alisson – Liverpool FC (ING)

Ederson – Manchester City (ING)

Weverton – Palmeiras

LATERAIS

Alex Sandro – Juventus (ITA)

Daniel Alves – São Paulo

Danilo – Juventus (ITA)

Guilherme Arana – Atlético-MG

ZAGUEIROS

Éder Militão – Real Madrid (ESP)

Lucas Veríssimo – Benfica (POR)

Marquinhos – Paris Saint-Germain (FRA)

Thiago Silva – Chelsea (ING)

MEIO-CAMPISTAS

Bruno Guimarães – Lyon (FRA)

Casemiro – Real Madrid (ESP)

Claudinho – FC Zenit (RUS)

Everton Ribeiro – Flamengo

Fabinho – Liverpool FC (ING)

Fred – Manchester United (ING)

Lucas Paquetá – Lyon (FRA)

ATACANTES

Gabi – Flamengo

Gabriel Jesus – Manchester City (ING)

Matheus Cunha – Hertha Berlim (ALE)

Neymar Jr – Paris Saint-Germain (FRA)

Raphinha – Leeds United (ING)

Richarlison – Everton (ING)

Roberto Firmino – Liverpool FC (ING)

Fonte: Ascom CBF/Foto: Lucas Figueiredo/CBF