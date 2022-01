Tite convoca a Seleção Brasileira para jogos contra Equador e Paraguai

Técnico relaciona 26 nomes para os dois primeiros compromissos da Seleção Brasileira em 2022. Partidas serão nos dias 27 de janeiro e 1˚ de fevereiro, respectivamente

O técnico Tite convocou, nesta quinta-feira (13), a Seleção Brasileira para os jogos contra Equador e Paraguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo FIFA Catar 2022. A lista foi anunciada pelo treinador em coletiva de imprensa no auditório da Casa do Futebol Brasileiro, no Rio de Janeiro.

Com Fabinho e Lucas Paquetá suspensos para a primeira partida, Tite convocou 26 atletas para os dois compromissos. Já classificada para a Copa do Mundo FIFA Catar 2022, a Seleção Brasileira enfrenta o Equador no dia 27 de janeiro, no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, e o Paraguai no dia 1° de fevereiro, no Mineirão, em Belo Horizonte.

As duas partidas marcam o início da agenda da Seleção Brasileira em 2022, ano de disputa da Copa do Mundo do Catar. A Seleção Brasileira se apresenta já no Equador para os treinamentos para o jogo contra o Equador. O chefe de delegação da Seleção Brasileira nesta Data FIFA será Rubens Angelotti, Presidente da Federação Catarinense de Futebol.

Confira a lista:

GOLEIROS

Alisson – Liverpool (ING)

Ederson – Manchester City (ING)

Weverton – Palmeiras

LATERAIS

Emerson Royal – Tottenham (ING)

Dani Alves – Barcelona (ESP)

Alex Sandro – Juventus (ITA)

Alex Telles – Manchester United (ING)

ZAGUEIROS

Marquinhos – Paris Saint Germain (FRA)

Gabriel Magalhães – Arsenal (ING)

Thiago Silva – Chelsea (ING)

Éder Militão – Real Madrid (ESP)

MEIAS

Casemiro – Real Madrid (ESP)

Fabinho – Liverpool (ING)

Fred – Manchester United (ING)

Gerson – Olympique Marseille (FRA)

Bruno Guimarães – Lyon (FRA)

Philippe Coutinho – Aston Villa (ING)

Lucas Paquetá – Lyon (FRA)

ATACANTES

Raphinha – Leeds United (ING)

Antony – Ajax (HOL)

Rodrygo – Real Madrid (ESP)

Everton Ribeiro – Flamengo

Gabriel Jesus – Manchester City (ING)

Gabi – Flamengo

Matheus Cunha – Atlético de Madrid (ESP)

Vinicius Jr. – Real Madrid (ESP)

Fonte: Ascom CBF/Foto: Lucas Figueiredo/CBF