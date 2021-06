Sorteado os confrontos da Taça Libertadores e Copa Sul-Americana

Destaque para o duelo entre Atlético-MG x Boca Juniors; São Paulo e Internacional repetem adversários da fase de grupos. Pela Sula, Santos terá o Independiente, da Argentina, pela frente.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto: Getty Images

A Conmebol sorteou, nesta terça-feira (1º), os confrontos das oitavas de final da Taça Libertadores e da Copa Sul-Americana. Pela Libertadores, destaques para os clubes brasileiros, dentre eles o Atlético-MG, que enfrentará o Boca Juniors. Já pela Sul-Americana, o Santos enfrentará o Independiente, também da Argentina.

Internacional e São Paulo terão adversários que estavam no mesmo grupo que ambos na fase inicial. O Tricolor encará o Racing e o Inter enfrenta o Olímpia. O Flamengo, por sua vez, terá o Defensa y Justicia, da Argentina. Já o Palmeiras, encará a Universidad Católica, do Chile. Por fim, o Fluminense jogará contra o Cerro Porteño, do Paraguai.

Na Sul-Americana, além do Santos, os outros brasileiros terão jogos difíceis. O Grêmio enfrenta a LDU, do Equador. O RB Brangatino encará o Independiente Del Valle, também do Equador. Já o Athletico terá o América de Cali.

Os jogos de ida da Liberadores e da Sul-Americana estão marcados para os dias 13, 14 e 15 de julho. A volta para os dias 20, 21 e 22 do mesmo mês.

Confira os jogos:

Taça Libertadores

Defensa y Justicia (ARG) x Flamengo

Boca Juniors (ARG) x Atlético-MG

Universidad Católica (CHI) x Palmeiras

Cerro Porteño (PAR) x Fluminense

Vélez Sarsfield (ARG) x Barcelona de Guayaquil (EQU)

São Paulo x Racing (ARG)

River Plate (ARG) x Argentinos Juniors (ARG)

Olimpia (PAR) x Internacional

Sul-Americana