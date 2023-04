SESP realiza Jogos Escolares Municipais JEMs

Os jogos são abertos ao público e acontecem no Ginásio Pelezão e no Parque Dondinho com início às 8h da manhã e seguem até a tarde.

Foto: Prefeitura de Três Corações

A Prefeitura de Três Corações, através da Secretaria Municipal de Esportes, realiza de 10 a 20 de abril, mais uma edição dos Jogos Escolares Municipais – JEMs. Participam das competições estudantes da rede pública e particular de Três Corações em diversas modalidades.

Os jovens atletas disputam nas categorias masculina e feminina com equipes de futsal, vôlei, basquete, handebol e atletismo. Os JEMs são válidos como etapa classificatória para os times que vão representar o município nos JEMG – Jogos Escolares de Minas Gerais.

Os jogos são abertos ao público e acontecem no Ginásio Pelezão e no Parque Dondinho com início às 8h da manhã e seguem até a tarde.

Fonte: Prefeitura de Três Corações