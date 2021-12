Semel realiza festival de encerramento da escola de judô em Varginha

O evento, que foi conduzido pelos professores Lucas Corrêa e Rodrigo Marcondes de Lima, contou com a presença de 45 alunos e familiares.

Redação CSul/Foto: Divulgação

Nesta quarta-feira (15), foi realizado o festival de encerramento da escolinha de judô da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (Semel), em Varginha.

O evento, que foi conduzido pelos professores Lucas Corrêa e Rodrigo Marcondes de Lima, contou com a presença de 45 alunos e familiares. Em comunicado, foi informado que, “os principais objetivos do evento foram a introdução dos alunos no cenário competitivo de uma

forma educativa e democrática e a integração com os familiares”.

Vale ressaltar que, o judô da Semel conta com o apoio da Prefeitura de Varginha.