SEMEL brilha na premiação dos Melhores do Ano de 2023 da Copa Alterosa de Futebol de Base

Foto: Prefeitura de Varginha

A equipe de futebol da Semel brilhou na Premiação dos Melhores do Ano de 2023 da Copa Alterosa de Futebol de Base, realizada no último dia 22 de fevereiro em Boa Esperança. O evento, que reconheceu os destaques de todas as competições organizadas em parceria pela ASSEMG e TV ALTEROSA Sul de Minas ao longo de 2023, foi marcado por momentos de justas homenagens.

Destacando-se entre os premiados, Ryan Riquelme Marta foi eleito o Melhor Jogador Sub15. Além disso, José Lourenço Matias recebeu o título de Melhor Técnico Sub15 e, no Sub17, o melhor técnico foi o também varginhense Wendel de Oliveira.

Em meio à celebração, os vencedores expressaram sua gratidão e emoção. Ryan Riquelme Marta declarou: “É uma honra receber este prêmio. Dedico-o à minha equipe e aos treinadores que sempre acreditaram em mim”. José Lourenço Matias compartilhou seu sentimento de satisfação ao afirmar: “Este reconhecimento é fruto do trabalho árduo de toda a equipe, e estou muito orgulhoso do que alcançamos juntos”.

Wendel de Oliveira Silva, ao ser premiado como Melhor Técnico Sub17, destacou: “É gratificante ver o esforço e a dedicação dos jogadores e comissão técnica sendo reconhecidos. Este prêmio é para todos que fazem parte desta jornada”.

O troféu entregue aos homenageados na Premiação de Melhores do Ano recebeu o nome de Leopoldo Sequeira, homenagem ao saudoso repórter esportivo da TV Alterosa.

O evento reiterou o compromisso da Prefeitura Municipal de Varginha por meio da SEMEL em apoiar e promover o desenvolvimento do futebol de base, inspirando jovens atletas.

Fonte: Prefeitura de Varginha