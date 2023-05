Seletivas de atletismo e judô dos Jogos Escolares de Poços acontecem este mês

Seletivas são no masculino e feminino, módulo 1 (2009 a 2011) e módulo 2 (2006 a 2008)

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

Os Jogos Escolares de Minas Gerais vão selecionar atletas de judô e atletismo neste mês. As seletivas de judô são no masculino e feminino, módulo 1 (2009 a 2011) e módulo 2 (2006 a 2008) e acontecem no dia 17, às 18h, no Clube de Judô (avenida Gentil Messias, 2-90, na Vila Cruz), na zona oeste.

Já as seletivas de atletismo ocorrem no dia 25, às 8h, na Pista de Atletismo (em frente ao ginásio poliesportivo Arthur de Mendonça Chaves), zona oeste, também nos módulos 1 e 2, no masculino e feminino.

As competições das duas modalidades acontecem em agosto, na fase estadual dos Jogos Escolares. Mais informações sobre a seleção de atletismo podem ser obtidas pelo telefone (35) 99842-2060, com o professor Sidnei. Sobre a do atletismo, o número é (35) 99464511 (professor Rodolfo).

Etapa microrregional

As etapas microrregionais dos Jemg já estão acontecendo em várias cidades do estado. Em Poços de Caldas, os jogos acontecem de 29 de maio a 4 de junho. Nesta fase, estão incluídas as modalidades de basquete, futsal, handebol, voleibol e xadrez. A etapa microrregional de Poços de Caldas inclui também os municípios de Alterosa, Andradas, Areado, Bandeira do Sul, Botelhos, Cabo Verde, Caldas, Campestre, Conceição da Aparecida, Divisa Nova, Ibitiúra de Minas, Monte Belo, Muzambinho, Nova Resende, Santa Rita de Caldas e Serrania.

A competição é promovida pela Sedese-MG, por meio da Subsecretaria de Esportes – Subesp, em parceria com a SEE – Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais e tem apoio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, que disponibiliza os espaços paras as competições.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas