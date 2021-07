Seleção Olímpica começa a preparação para o confronto contra a Arábia Saudita

Em Tóquio pela primeira vez, equipe fez treinamento com reservas e poupou a equipe titular do jogo contra a Costa do Marfim.

Foto destaque: Lucas Figueiredo/CBF

O dia foi de viagem, descanso e trabalho para Seleção Olímpica. Depois de dois jogos em Yokohama, a equipe viajou para Tóquio, onde se prepara para o jogo contra a Arábia Saudita. Nesta segunda-feira (26), o técnico André Jardine comandou o primeiro treino visando ao confronto com os sauditas, pelos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020.

No treinamento, que foi realizado no Komazawa Olympic Park General Sports Ground, foram a campo apenas os reservas e não relacionados do jogo do domingo (25), contra a Costa do Marfim. Expulso aos 13 minutos de jogo, Douglas Luiz também paticipou da atividade. Os demais atletas seguiram trabalho regenerativo para recuperação física antes do próximo jogo.

A comissão técnica promoveu uma atividade de um contra um e, em seguida, um cinco contra cinco em campo reduzido.

Nesta terça-feira (27), a Seleção fará seu último treinamento antes do confronto contra a Arábia Saudita na próxima quarta-feira (28), às 5h (horário de Brasília), no estádio de Saitama.

Fonte: CBF