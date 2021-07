Seleção Feminina retoma treinos em busca da liderança do grupo em Tóquio

Jogadoras que iniciaram a partida contra a Holanda fizeram trabalho regenerativo, enquanto as suplentes aperfeiçoaram posse e marcação.

Foto destaque: Sam Robles/CBF

A chave já virou e a caminhada continua. Após o empate contra a Holanda, a Seleção Feminina voltou aos trabalhos pensando no último duelo da fase de grupos, contra a Zâmbia.

Neste domingo (25), o grupo deixou a cidade de Sendai em direção a Tóquio. Após a viagem, o time voltou a campo para treinar no Inage Seaside Park.

As titulares da partida deste sábado fizeram atividades regenerativas. Já as suplentes realizaram um trabalho de 4×4 em campo reduzido, aperfeiçoando também as finalizações e jogadas de bola parada.

A bola rola para Brasil x Zâmbia nesta terça-feira, às 8h30 (horário de Brasília), no Estádio Saitama. A partida será transmitida por TV Globo, SporTV e BandSports.

Fonte: CBF