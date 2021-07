Seleção enfrentará o Egito nas quartas de final da Olimpíada

Faraós venceram a Austrália por 2 a 0 e garantiram vaga na próxima fase do torneio.

Foto destaque: Ricardo Nogueira/CBF

O Brasil enfrentará o Egito nas quartas de final do futebol masculino nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. A definição do confronto se deu na manhã desta quarta-feira, com o encerramento da fase de grupo do torneio.

Primeiro colocado do Grupo D, o Brasil derrotou a Arábia Saudita por 3 a 1 e aguardou a definição de seu adversário. Na sequência, O Egito venceu a Austrália por 2 a 0, pulou da lanterna para o segundo lugar do Grupo C e garantiu sua vaga na próxima fase.

Brasil e Egito se enfrentam no sábado (31), às 7h (horário de Brasília), no Estádio de Saitama, no Japão.

Chaveamento do futebol masculino em Tóquio

Coreia do Sul x México

Brasil x Egito

Japão x Nova Zelândia

Espanha x Costa do Marfim

Fonte: CBF