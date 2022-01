Seleção Brasileira fecha o ano em segundo lugar no ranking da FIFA

Classificado para a Copa do Mundo, Brasil entra no ano do Mundial na segunda posição em classificação, que define cabeças de chave.

O Brasil entrará em 2022 como segundo colocado no Ranking da FIFA de Futebol Masculino. A entidade máxima do futebol mundial publicou a sua última atualização do ano e a Seleção Brasileira se manteve na mesma posição.

Acima do Brasil está apenas a Bélgica, que lidera o ranking. O Brasil é seguido pela campeã mundial França (3º), pela vice-campeã europeia Inglaterra (4ª) e pela Argentina (5ª), que conquistou a Copa América. A atualização veio após a disputa da FIFA Arab Cup, vencida pela Argélia no último domingo, e afetou basicamente apenas os times que disputaram o torneio.

Classificada para a Copa do Mundo FIFA, a Seleção Brasileira terá um ano de preparação pela frente em 2022, com compromissos pelas Eliminatórias e em amistosos nas Datas FIFA.

O Ranking da FIFA de Futebol Masculino é uma classificação de todas as seleções do mundo, a partir de uma métrica desenvolvida pela própria FIFA, que considera jogos, competições, nível dos adversários, entre outros fatores. O ranking é utilizado para determinar questões esportivas, como os cabeças de chave na Copa do Mundo.

Ranking da FIFA de Futebol Masculino

1. Bélgica

2. Brasil

3. França

4. Inglaterra

5. Argentina

6. Itália

7. Espanha

8. Portugal

9. Dinamarca

10. Países Baixos

Fonte: CBF/Foto: Lucas Figueiredo/CBF