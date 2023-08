Segunda Divisão do Mineiro será transmitida na Rede Minas e Rádio Inconfidência AM

São 17 clubes com atletas sub-23 que vão buscar o título em quatro fases.

Foto: FMF / Divulgação

O Campeonato Mineiro Segunda Divisão começa sábado (26) e a Rede Minas e a Rádio Inconfidência vão estar nos gramados para levar as partidas para a casa dos torcedores. As emissoras públicas mineiras firmaram parceria com a Federação Mineira de Futebol hoje (22), para garantir as transmissões dos jogos.

“Temos muitos municípios e times e queremos valorizar esses clubes e torcedores mineiros. Demos início com a exibição de jogos do Módulo II e vimos que as pessoas querem ver as suas cidades e clubes representados. Foi um passo inédito e agora vamos dar continuidade”, disse o presidente da Empresa Mineira de Comunicação (EMC), Gustavo Mendicino, sobre o acordo com a FMF que vai permitir levar mais uma competição de Minas Gerais para a TV aberta.

A parceria também é festejada pelo presidente da Federação Mineira de Futebol, Adriano Aro. “Teremos um campeonato marcado pelo equilíbrio, com a mistura de equipes de grande tradição e clubes mais novos, o que tem sido marca do futebol mineiro nas temporadas recentes. É muito importante, para a Segunda Divisão, contar com transmissões que levam os jogos a todo o estado, na TV e no rádio, permitindo que o torcedor acompanhe nossos clubes e novas gerações de torcedores criem identidade com os nossos times” afirmou.

São 17 clubes com atletas sub-23 que vão buscar o título em quatro fases. A classificatória, que dá início à competição, será disputada em quatro grupos (três com quatro clubes e um, com cinco) em jogos que vão do dia 26/08 a 21/10. As equipes se enfrentam em turno e returno dentro do próprio grupo e as duas melhores de cada seguem para as quartas de final. Essa, a semifinal e a final serão disputadas em ida e volta. A fase “mata-mata” começa no dia 28/10 e o primeiro jogo da final no dia 25/11. Campeão e vice ganham acesso ao Campeonato Mineiro 2024 – Módulo II.

Clubes participantes

América de Teófilo Otoni, Araxá Esporte Clube, Associação Desportiva Internacional de Minas, Associação Esportiva Paracatu, Atlético Clube Três Corações, Boston City Futebol Clube, Clube Atlético Serranense, Coimbra Esporte Clube, Contagem Esporte Clube, Esporte Clube Mamoré, Esporte Clube Villa Real, Guarani Esporte Clube, Juventus de Minas Novas, Nacional Futebol Clube, Pirapora Futebol Clube, Poços de Caldas Futebol Clube e Valeriodoce Esporte Clube.

GRUPO 1 – América-TO, Valério, Juventus e Boston

GRUPO 2 – Nacional, Pirapora, Paracatu, Mamoré e Araxá

GRUPO 3 – Poços de Caldas, Atlético Três Corações, Villa Real e Guarani

GRUPO 4 – Coimbra, Contagem, Inter de Minas e Serranense

Fonte: Rede Minas