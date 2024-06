Secretaria de Esportes de Poços de Caldas promove reuniões sobre Edital de Patrocínio Direto

Reuniões são divididas por categorias e têm por objetivo tirar dúvidas sobre as regras para o edital de Patrocínio Direto

Foto: Paulo Vitor Campos / Prefeitura de Poços de Caldas

A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer está promovendo diversas reuniões sobre o edital de Patrocínio Direto, que está com inscrições abertas para proposição de projetos até o dia 12 de julho. As reuniões são divididas por assuntos, dentro das proposições estabelecidas no edital.

Na semana passada, houve participação de aproximadamente 60 pessoas, nas reuniões dirigidas para atletas e técnicos e também para para projetos de eventos sociais, esportivos ou educacionais e mídia. Também houve um dia distinto para elaboradores de projetos. Nesta semana, os temas se repetem, para que um maior de pessoas possa ser atingido.

De acordo com Andrea Martins, que coordena as reuniões, os encontros são uma oportunidade de esclarecer e tirar dúvidas sobre a elaboração dos projetos, valores, documentação a ser apresentada, entre outros. Os encontros acontecem na sede da Secretaria de Esportes, localizada na rua São José, 345, bairro Country Club, ao lado do SAMU

Este ano, a Prefeitura está destinando R$ 700 mil a projetos que visam fomentar e auxiliar a promoção e execução de atividades esportivas, paradesportivas, físicas e de lazer no município, por meio do edital SMEL 005/2024 de concessão de Patrocinio Municipal – Projetos Esportivos . As propostas devem ser entregues até o dia 12 de julho na Secretaria de Esportes, de segunda a sexta, das 8h às 18h. O Edital na íntegra e seus anexos, estão disponíveis no site da Prefeitura.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas