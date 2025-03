Secretária de Esportes de Poços de Caldas conhece de perto os projetos da cidade

O apoio constante aos projetos, demonstra a importância do esporte na transformação social e no desenvolvimento das novas gerações.

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

A Secretária de Esportes de Poços de Caldas tem se empenhado em conhecer de perto todos os programas e projetos desenvolvidos na cidade, com o objetivo de apoiar e aprimorar as ações que promovem o esporte, a saúde e a convivência.

Nesta terça-feira (25), a Secretária recebeu os responsáveis pelo projeto Meninos da Vila, um projeto que já atende centenas de crianças e jovens do município, oferecendo uma oportunidade de desenvolvimento através do esporte.

O projeto Meninos da Vila é mais um exemplo de como Poços de Caldas investe na formação integral de seus cidadãos, proporcionando aos participantes atividades esportivas que contribuem para a melhoria da saúde física e mental, além de promover a inclusão social e o fortalecimento dos laços comunitários.

Com o compromisso de conhecer as melhores práticas e acompanhar de perto os resultados, a Secretária de Esportes reafirma seu compromisso com a promoção de um ambiente saudável e de bem-estar para todas as faixas etárias. O apoio constante aos projetos, como o Meninos da Vila, demonstra a importância do esporte na transformação social e no desenvolvimento das novas gerações.

A Prefeitura de Poços de Caldas continua investindo em programas que proporcionem qualidade de vida, desenvolvendo cidadãos mais saudáveis, disciplinados e preparados para o futuro.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas