Rogerinho R9 é convocado para as Eliminatórias da Copa do Mundo de Amputados

Craque do Corinthians defenderá a Seleção Brasileira em agosto, em São Paulo

Foto: Rogério Kocs

O maior artilheiro da história do futebol de amputados está de volta à Seleção Brasileira. Rogerinho R9, atacante do Corinthians e recordista de títulos em atividade, foi convocado para disputar as Eliminatórias da Copa do Mundo de Futebol de Amputados, que acontecerá no mês de agosto, em São Paulo.

Rogerinho carrega um currículo invejável. Reconhecido mundialmente por sua técnica, velocidade e faro de gol, o jogador foi capitão da seleção e coleciona conquistas expressivas com a camisa verde e amarela:

• Tricampeão da Copa América

• Bicampeão Sul-Americano

• Campeão da Copa das Confederações

Além dos títulos com a seleção, Rogerinho é o maior artilheiro em atividade no cenário mundial do futebol de amputados com mais de 600 gols . Com uma carreira marcada por superações e conquistas, ele é um dos principais embaixadores do esporte no Brasil e inspira uma nova geração de atletas.

Referência dentro e fora de campo, o atacante é símbolo de perseverança e paixão pelo esporte. No Corinthians, seu clube atual, Rogerinho segue sendo peça fundamental e ídolo da torcida. Sua convocação para as Eliminatórias é vista com entusiasmo pelos fãs e pela comissão técnica da seleção, que aposta em sua experiência para liderar o grupo rumo à classificação para o Mundial.

A cidade de São Paulo será o palco das Eliminatórias, reunindo as principais seleções da América do Sul em busca de uma vaga na Copa do Mundo. O evento promete atrair atenção e valorizar ainda mais a modalidade, que cresce em visibilidade e apoio no país.

Fonte: Paulo Reale