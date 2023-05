Reunião técnica dos Jogos Escolares de Poços de Caldas, acontece nesta quinta

Em Poços, os jogos acontecem de 29 de maio a 4 de junho.

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

Nesta quinta-feira (10), acontece a reunião técnica da etapa microrregional dos Jogos Escolares de Minas Gerais (Jemg) em Poços de Caldas. O evento vai ocorrer na Superintendência Regional de Ensino. Haverá esclarecimentos sobre o regulamento, confirmação de participação e composição das chaves.

Várias escolas de toda a microrregião devem participar. Em Poços, os jogos acontecem de 29 de maio a 4 de junho. A etapa microrregional inclui também os municípios de Alterosa, Andradas, Areado, Bandeira do Sul, Botelhos, Cabo Verde, Caldas, Campestre, Conceição da Aparecida, Divisa Nova, Ibitiúra de Minas, Monte Belo, Muzambinho, Nova Resende, Santa Rita de Caldas e Serrania.

Nesta fase, estão incluídas as modalidades de basquete, futsal, handebol, voleibol e xadrez. A competição é promovida pela Sedese-MG, por meio da Subsecretaria de Esportes, em parceria com a Secretaria de Estado de Educação de Minas, com apoio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, que disponibiliza os espaços paras as competições.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas