Reunião discute o retorno do Lavras Vôlei

A reunião trouxe à tona a importância do esporte na promoção do desenvolvimento físico, emocional e social da comunidade.

Foto: Prefeitura de Lavras

Nesta segunda-feira, dia 15, a Prefeitura de Lavras sediou uma reunião importante entre a chefe do executivo municipal, o presidente da Federação Mineira de Vôlei, Tomas Mendes, e representantes do Lavras Vôlei. O encontro teve como objetivo principal discutir a retomada das atividades do Lavras Vôlei na cidade e analisar a possibilidade de Lavras se tornar uma sede para os jogos da Superliga C de Vôlei Feminino.

O presidente da FMV destacou a voz do Lavras Vôlei como uma equipe promissora e expressou sua satisfação em ver o empenho e dedicação dos representantes do clube presentes na reunião. Ele destacou o potencial da cidade de Lavras para se fortalecer como um polo importante do vôlei na região, fomentando o esporte e atraindo a atenção de torcedores e investidores.

Fonte: Prefeitura de Lavras