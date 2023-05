Rede Minas e Inconfidência transmitem Tupi e VEC no sábado (6/5)

Partida válida pelo Módulo II do Campeonato Mineiro será disputada em Juiz de Fora, na Zona da Mata; emissoras de rádio também transmitem partidas do Brasileirão

Foto: Montagem / Agência Minas*

As emissoras públicas mineiras entram em campo, neste fim de semana, transmitindo os jogos dos times do estado. No sábado (6/5), as programações da Rede Minas e da Rádio Inconfidência AM trazem o Campeonato Mineiro Módulo II, com o duelo entre Tupi e Varginha. Pela Brasileiríssima (100,9 FM), o ouvinte acompanha o Brasileirão com a transmissão de Cruzeiro e Santos. Já no domingo (7/5), o Gigante do Ar (AM 880) prepara a narração das partidas de América e Atlético. Nessa data, o Coelho enfrenta o Cuiabá e o Galo encara o Botafogo.



Pelo Módulo II, a bola rola no Estádio Municipal Radialista Mário Helênio, em Juiz de Fora, na Zona da Mata. A Rede Minas e a Rádio Inconfidência AM 880 já entram no ar para aquecer a partida, às 15h45, quando os clubes disputam a segunda rodada do campeonato.



A competição tem espaço de destaque na programação das emissoras públicas que, por meio de parceria com a Federação Mineira de Futebol, garantem que os torcedores acompanhem as partidas das equipes do interior.



Minas no Brasileirão



Na série A do Campeonato Brasileiro, Cruzeiro e Santos se enfrentam pela quarta rodada no Independência, em Belo Horizonte, sábado (6/5). A equipe da Inconfidência vai estar no estádio para transmitir a partida em que a Raposa busca sua terceira vitória consecutiva na competição. O público acompanha pela FM 100,9, a partir das 16h.



No domingo (7/5), quem cobre os gramados é o Gigante do Ar (AM 880), com América x Cuiabá e Atlético x Botafogo. O Coelho recebe o Cuiabá no Independência, com o clube mineiro na busca pela primeira vitória no campeonato. A transmissão tem início às 10h30 com a bola rolando às 11h. O Galo enfrenta o líder do Brasileirão, no Rio de Janeiro, e a Inconfidência já estará com os microfones ligados a partir das 18h.



Serviço

Campeonato Mineiro Módulo II



Tupi x Varginha

Data: 6/5/2023 (sábado)

Horário: a partir das 15h45

Transmissão: Rede Minas, Rádio Inconfidência AM – Gigante do Ar (AM 880), redeminas.tv e plataforma de streaming EMCplay

Campeonato Brasileiro



Cruzeiro x Santos

Data: 6/5/2023 (sábado)

Horário: a partir das 15h30

Transmissão: Rádio Inconfidência FM – Brasileiríssima 100,9 e plataforma de streaming EMCplay

América MG x Cuiabá

Data: 7/5/2023 (domingo)

Horário: a partir das 10h30

Transmissão: Rádio Inconfidência AM – Gigante do Ar (AM 880) e plataforma de streaming EMCplay

Botafogo x Atlético MG

Data: 7/5/2023 (domingo)

Horário: a partir de 18h

Transmissão: Rádio Inconfidência AM – Gigante do Ar (AM 880) e plataforma de streaming EMCplay



*Crédito das imagens: Atlético: Pedro Souza; Botafogo: Vitor Silva; Cruzeiro: Staff imagens; Santos: Raul Barreta; Tupi: Thiago Castilho; Varginha: Reprodução Instagram.

Fonte: Agência Minas