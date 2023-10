Próximos jogos do Bairrão 2023 em Varginha

No sábado, 21, o grupo C coloca duas equipes em confronto direto, enquanto no domingo, 22, os grupos A, B e D definem seus classificados.

Foto: Prefeitura de Varginha

No próximo fim de semana tem rodada decisiva no Bairrão 2023 – maior campeonato de Varginha. No sábado, 21, as quatro equipes do grupo C entram em campo, duas com chances de classificação para a próxima fase.

O Sport Clube Sion Ceará enfrenta o Carvalhos, às 14h30 no Estádio da Semel. O Carvalhos joga pelo empate, enquanto que para o Sion Ceará só a vitória interessa.

O jogo das 16h30 também é decisivo, embora a situação do Primos seja mais complicada. O time precisa ganhar do Aliança por uma diferença de mais de sete gols e ainda torcer por um empate entre Sion Ceará e Carvalhos. Situação bem diferente do Aliança que já está matematicamente classificado.

Domingo, 22, entram em campo os times dos grupos A, B e D.

No grupo A, Panda Futebol Clube já está classificado, enquanto os outros três times (A.E.Canaã, Town & Country e Chivas) disputam a outra vaga.

Já o grupo B tem os Meninos da Vila classificados. Vargeana e Rio Branco disputam a outra vaga. Eliane E.C já está eliminado e só cumpre tabela.

O grupo D também está embolado. Três times disputam duas vagas. Petrópolis e Mascatinho estão empatados com quatro pontos e se enfrentam às 8h30, no estádio Rubro Negro. Jardim Estrela vem logo em seguida com dois pontos e se classifica se ganhar a partida contra o Taurus com um bom saldo de gols.

21/10/23 – SÁBADO

ESTÁDIO: SEMEL

14h30 -SPORT CLUBE SION CEARÁ X CARVALHOS

16h30 -PRIMOS F.C. X ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO ALIANÇA FUTEBOL CLUBE

22/10/23 – DOMINGO

ESTÁDIO: SETE DE SETEMBRO

08h30 -PANDA FUTEBOL CLUBE X ASSOCIAÇÃO ESPORTE CLUBE CANAÃ

10h30 -TOWN & COUNTRY F.C. X CHIVAS

ESTÁDIO: SEMEL

08h30 -ELIANE E.C. X RIO BRANCO FUTEBOL CLUBE

10h30 -MENINOS DA VILA X VARGEANA FUTEBOL CLUBE

ESTÁDIO: RUBRO NEGRO

08h30 -PETRÓPOLIS FUTEBOL CLUBE X MASCATINHO ESPORTE CLUBE

10h30 -JARDIM ESTRELA E.C. X TAURUS FUTEBOL CLUBE

Fonte: Prefeitura de Varginha