Projeto oferece aulas gratuitas de judô e vôlei em Alfenas

Outros projetos podem se inscrever até 11 de julho de 2025, na página de chamadas públicas da Cemig

Foto: Cemig

O Projeto Ajudôu III inicia suas atividades em Alfenas com aulas gratuitas de judô e vôlei para 200 crianças e adolescentes de 7 a 17 anos. O projeto, que tem patrocínio da Cemig, via Lei de Incentivo ao Esporte, e apoio da Prefeitura Municipal de Alfenas, oferece 100 vagas para cada modalidade, distribuídas em dois locais na cidade.

As aulas de judô acontecem sob a orientação do professor Michel, que também é responsável pelas inscrições. Interessados podem entrar em contato pelo telefone (35) 99907-8948. O professor Daniel coordena as inscrições para o vôlei e pode ser contatado pelo telefone (35) 99735-0030.

Segundo Júlio César Lana Jaques, Fundador e Diretor do Ajudôu, além de proporcionar às crianças e adolescentes o acesso gratuito a atividades esportivas, com todo material adequado para a prática, e de um profissional qualificado para ministrar as aulas, o projeto contribui para o desenvolvimento de valores de cidadania e responsabilidade social. “As crianças voltam das férias com as atividades garantidas, o que reforça o compromisso do Ajudôu com a educação, o esporte e a inclusão social” – afirma.

Para o gerente de Sustentabilidade da Cemig, Adiéliton Galvão de Freitas, patrocinar iniciativas como essa reforça o compromisso da empresa em fazer a diferença na vida das pessoas, além de contribuir para o bem-estar e o desenvolvimento das comunidades locais. “Anualmente, a Cemig lança edital de chamada pública para selecionar projetos que promovam a prática de esportes e que ofereçam benefícios sociais e de cidadania, especialmente para crianças e adolescentes. Nos últimos seis anos, a Cemig destinou quase R$ 50 milhões para projetos esportivos, impactando positivamente a vida de cerca de 30 mil crianças e adolescentes, em diferentes regiões de Minas Gerais”, afirmou.

Edital aberto

Para cumprir o importante papel social de incentivadora do esporte, a Cemig realiza chamadas públicas visando selecionar os projetos que estão alinhados aos seus objetivos, voltados à prática de diversas modalidades esportivas (futebol, handebol, judô, taekwondo, natação, ginástica, skate, iniciação esportiva etc.).

O edital de chamada pública para captação de recursos para projetos esportivos está aberto. A inscrição é gratuita e deve ser feita até 11 julho de 2025, na página de chamadas públicas da Cemig. Os processos de seleção serão trimestrais, já a partir deste ano.

A companhia realizará aportes em projetos voltados às manifestações esportivas de caráter educacional, social, de rendimento, de formação, de participação e de lazer. Os projetos precisam ter sido aprovados e estarem aptos à captação de recursos pelas Leis Federal e Estadual de Minas Gerais de Incentivo ao Esporte, e devem estar direcionados à transformação e ao impacto social duradouros para alcance do desenvolvimento integral de indivíduos e comunidades. Dúvidas sobre o Edital e/ou formulário de inscrição podem ser enviadas para o e-mail: esporte@cemig.com.br

Fonte: Cemig