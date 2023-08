Prefeitura de Varginha lança o Trekking Noturno Cidade Ativa

Este evento extraordinário está agendado para a quinta-feira, 24 de agosto.

Foto: Prefeitura de Varginha

Prepare-se para uma experiência única e emocionante que irá despertar seus sentidos e desafiar seus limites. A Prefeitura de Varginha, por meio do Projeto Cidade Ativa, está orgulhosamente apresentando o “Trekking Noturno Cidade Ativa”, uma emocionante jornada de 10km pelo percurso das 3 Torres, repleta de aventura e beleza natural.

Este evento extraordinário está agendado para a quinta-feira, 24 de agosto. A partida está marcada para as 19h, no ponto de encontro no Memorial do ET – Secretaria Municipal de Turismo e Comércio (Setec), no alto da Vila Paiva. O Trekking Noturno Cidade Ativa é uma iniciativa conjunta da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (Semel) e da Secretaria Municipal de Saúde (Semus), que se uniram para proporcionar uma experiência inesquecível para os amantes da natureza e entusiastas do esporte.

Os participantes terão a oportunidade de explorar a trilha conhecida como 3 Torres, um percurso desafiador de aproximadamente 10km que revela paisagens deslumbrantes e a serenidade da natureza noturna.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas através do link: https://forms.gle/4EkwRB5WKk2voxnK7. Garanta seu lugar nessa emocionante jornada e faça parte desta experiência enriquecedora.

Para garantir a segurança e proporcionar uma experiência completa, todo o evento contará com o apoio de profissionais de Educação Física altamente qualificados, que estarão disponíveis para orientar e auxiliar os participantes em todos os aspectos do trekking.

Sobre o Projeto Cidade Ativa:

O Projeto Cidade Ativa é uma iniciativa da Prefeitura Municipal de Varginha que busca promover o bem-estar, a saúde e a qualidade de vida dos cidadãos por meio da prática de atividades físicas e esportivas. A ação conjunta da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (Semel) e da Secretaria Municipal de Saúde (Semus) fortalece essa missão, proporcionando eventos e programas que incentivam a comunidade a se manter ativa e saudável.

Fonte: Prefeitura de Varginha