Prefeitura de Varginha inicia obras de revitalização da iluminação em 14 Quadras Poliesportivas

Foto: Prefeitura de Varginha

A Prefeitura de Varginha, por meio da Secretaria de Obras, iniciou neste mês as obras de melhorias na iluminação de 14 quadras da cidade o que vai garantir mais segurança e conforto a quem pratica esportes nesses locais.

Os serviços incluem a instalação de projetores de led de alta performance, instalação de postes, condutores de energia, medidores e sistemas de controle de eletricidade. Os projetos foram elaborados de acordo com estudos luminotécnicos e curva fotométrica dos projetores de led, proporcionando conforto visual e índice de luminosidade adequado, a fim de evitar o ofuscamento dos atletas durante a prática esportiva.

A nova iluminação de led também vai proporcionar uma grande economia de energia aliada à sustentabilidade. As luminárias são mais duráveis e não possuem elementos tóxicos que prejudicam o ambiente na hora do descarte.

Segundo o prefeito Vérdi Melo, o investimento no esporte é compromisso da Administração e é extremamente importante para dar condições a crianças e jovens de se destacarem ainda mais nas diferentes modalidades das competições nacionais e internacionais que participam, levando o nome de Varginha para o Brasil e para o mundo.

As primeiras quadras revitalizadas e entregues foram a do Jardim Corcetti , Bairro de Fátima e Vila Mendes. As próximas serão as dos bairros São Geraldo, Pinheiros, Vila Bueno, na Alameda do Café, Canaã, Centro Social, Vila Floresta, Barcelona, Centenário, Mont Serrat e São Francisco. De acordo com o cronograma, a previsão é que todas as obras sejam entregues até o dezembro.