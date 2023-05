Prefeitura de Pouso Alegre realiza entrega do complexo esportivo do Bangu totalmente reformado

Durante a inauguração o time do Prefeito Cel Dimas venceu a equipe do Bangu no jogo inaugural.

Foto: Prefeitura de Pouso Alegre

A noite desta quinta-feira (25) foi marcada pela grande reinauguração do complexo esportivo do Bangu. A área foi totalmente revitalizada pela Prefeitura e entregue a população com cerimônia, partida de futebol e música boa.

“Para nós é motivo de grande alegria fazer esta entrega para o grande São Geraldo e região. Além do campo, nós reformamos as duas quadras, fizemos um novo passeio para a segurança dos pedestres, instalamos um playground para as crianças, fizemos a iluminação do campo, reformamos os vestiários. O esporte une as pessoas e faz bem para a saúde física e mental. E é isso que queremos”, pontua o Prefeito Cel Dimas.

Durante a inauguração o time do Prefeito Cel Dimas venceu a equipe do Bangu no jogo inaugural.

Novas obras no São Geraldo

Durante o evento o Prefeito Cel Dimas anunciou a construção dos novos vestiários. “Nós reformamos os já existentes, mas vamos construir novos vestiários ao lado das quadras para que as crianças não precisem atravessar as ruas. Os atuais são históricos, mas estão em um pequeno espaço e do outro lado da rua”.

Além disso, o Prefeito destacou a reforma da Casa de Bombas da Dique 2, que já está sendo realizada e pontuou que a construção da Casa de Bombas da Diquinha está próxima de ser iniciada, bem a realização de obras de drenagem próximo Policlínica.

Ativa P.A

O Campo do Bangu é um dos pontos de atividades do Ativa P.A. Confira o calendário de futebol social promovido pela Prefeitura semanalmente no local para as categorias Sub-7, sub-9 e sub-11.

Segunda-feira: 14h às 17h futebol social masculino

Terça-feira: 9h às 11h futebol social feminino

Quarta-feira: 8h15 às 12h futebol social masculino

Os interessados devem comparecer ao local nos horários das aulas.

Fonte: Prefeitura de Pouso Alegre