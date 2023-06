Prefeitura de Pouso Alegre inaugura Quadra de Streetball no Colina Verde

O Prefeito Cel Dimas visitou o local nesta quarta-feira (21) para inaugurar a área.

Foto: Prefeitura de Pouso Alegre

A Prefeitura de Pouso Alegre finalizou a construção da Quadra de Streetball na Avenida Capitão Osvino Pouza, no Bairro Colina Verde. O Prefeito Cel Dimas visitou o local nesta quarta-feira (21) para inaugurar a área.

“É uma honra construirmos uma quadra de streetball nos bairros. O basquete é um esporte muito praticado e proporciona diversas melhorias para quem o pratica. A quadra foi finalizada, mas seguimos com melhorias para revitalizar o espaço para que mais famílias e pessoas de bem ocupem os espaços públicos, inclusive com projeto de instalação de parquinho para as crianças”, pontua o Prefeito Cel Dimas.

João Carlos dos Reis é morador do bairro há mais de 15 anos e diz que “agradecemos de coração a entrega de mais essa obra no nosso bairro Colina Verde e é mais uma ação concreta da excelente gestão”.

Fonte: Prefeitura de Pouso Alegre