Prefeitura de Poços e Cricket Brasil inauguram ginásio poliesportivo no Vilas Unidas como sede do Cricket

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

A Prefeitura de Poços de Caldas em parceria com o Cricket Brasil inaugurou nesta sexta-feira(30), a nova sede Cricket Brasil que sediará atividades para toda a comunidade. O evento contou com a presença de atletas, dirigentes esportivos, autoridades locais e convidados especiais. A nova casa da modalidade na cidade é na antiga quadra poliesportiva do bairro Vilas Unidas, localizada na Zona Oeste, que passou por uma ampla reforma após assinatura do termo de adoção para reforma e manutenção do Ginásio Poliesportivo Vilas Unidas entre a Prefeitura e a Confederação Brasileira de Cricket.

O presidente da Confederação Brasileira de Cricket, Matthew Featherstone, ressalta que a sede pertence ao Criket Brasil e foi especialmente concebida para atender à comunidade de Poços de Caldas. “O Cricket Brasil está desempenhando um papel fundamental ao renovar e transformar esse poliesportivo, visando oferecer um a estrutura de qualidade para uma ampla variedade de esportes. Além do cricket, a ideia é que a sede atenda às demandas esportivas de Vila Rica, oferecendo um espaço aprimorado que antes estava subutilizado”.

“A proposta é muito mais do que apenas entregar uma obra concluída. Trata-se de cuidar e administrar o espaço, garantindo que as instalações esportivas estejam em perfeitas condições e atendam aos requisitos necessários para que as pessoas possam começar a praticar esportes. É um compromisso em manter e preservar essa conquista, contando com a participação e apoio de todos os parceiros que ajudaram a tornar essa iniciativa possível”, completou.

O novo espaço abrigará uma variedade de esportes, e a comunidade local poderá desfrutar de suas instalações para praticar diferentes modalidades. Além disso, há planos de expandir esse projeto para os demais ginásios da cidade, a fim de proporcionar a mesma qualidade e cuidado em todas as instalações esportivas. É essencial ter pessoas dedicadas e responsáveis pela administração e manutenção desses espaços, garantindo que as pessoas possam usá-los com segurança.

No evento de inauguração, foi celebrado o trabalho do Cricket Brasil em Poços de Caldas, reconhecendo sua importância como uma das principais referências mundiais na modalidade. O críquete tem 5.500 jogadores registrados na federação nacional, sendo mais da metade do sexo feminino. A Seleção Brasileira Feminina venceu dois dos três últimos Campeonatos Sul-Americanos. O projeto tem proporcionado oportunidades para jovens do município, permitindo que eles tenham acesso a uma nova língua e experiências através do esporte. Isso demonstra o poder do esporte como uma ferramenta de transformação, inclusão e oportunidade.

Segundo o prefeito, Sérgio Azevedo, a nova sede em Poços de Caldas é um exemplo da colaboração entre o setor público e privado. “A iniciativa adotada pelo é um modelo de sucesso. Foram anos de trabalho e construção para chegar a esse resultado, e a inauguração representa uma vitória não apenas para o esporte de Poços de Caldas, mas para toda a população”.

A nova quadra coberta traz mais possibilidades de participação para as crianças no projeto de educação integral e oferece um espaço coberto para treinamentos e atividades.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas