Prefeitura de Poços é campeã no dama feminino da Olimtra

Natyara Novais, da Prefeitura, foi a vencedora. Marcelino Dantas, da INB venceu no masculino

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

Ontem (9) aconteceu a final de dama masculino e feminino da 43ª Olimpíada dos Trabalhadores de Poços de Caldas. As partidas foram disputadas na Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, no Country Club.

A Prefeitura venceu no dama feminino. Em segundo, ficou o Corpo de Bombeiros e, em terceiro, a INB. No masculino, a campeã foi a INB, que também levou o terceiro lugar. A vice-campeã foi a OAB.

Hoje, acontecem partidas de dominó, incluindo as finais, no masculino e feminino, a partir das 19h30, na Secretaria de Esportes. Haverá também jogos de futsal no Nova Aurora e no poliesportivo Arthur de Mendonça Chaves, também a partir das 19h30.

A Olimtra vai até o dia 30 deste mês. Mais de quatro mil atletas de empresas e instituições da cidade estão participando dos jogos.

Confira a tabela completa abaixo.

Resultados:

Dama Feminino

Campeã: Prefeitura – Natyara Novais Fonseca

Vice-campeã: Corpo de Bombeiros – Agatha Iolanda Vidal

3° lugar: INB – Ana Carolina Silva

Dama Masculino

Campeã: INB – Marcelino Vicente Dantas

Vice-campeã: OAB – Ricardo da Silva

3° lugar: INB – Thiago Fernando Navarro

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas