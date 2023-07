Pouso Alegre vence em amistoso de Futsal Down

O time da casa foi o vencedor do amistoso, mas ambas as equipes se destacaram e promoveram grandes partidas.

Foto: Prefeitura de Pouso Alegre

Neste sábado (1º) a Equipe de Futsal Down da Superintendência de Esportes de Pouso Alegre participou de amistoso contra o time T21 Arena Park Futsal Down de Itajubá.

“Foi muito gratificante participar desta festa do Futsal Down. Temos que agradecer ao Rooney, Superintendente de Esportes e sua equipe pelo empenho e compromisso para que tudo isso acontecesse. Temos que parabenizar os pais e os voluntários, que fazem realmente a diferença nestes momentos de pura alegria e diversão. E mais que justo, agradecer a todos os atletas do Futsal Down que são a razão de ser deste espetáculo da inclusão”, pontua o prefeito Cel Dimas.

“Para nós está sendo muito importante esse evento, a gente tem lutado muito por inclusão e está sendo tudo de bom. Meu filho desenvolveu bastante depois que começou a jogar. Ele está muito alegre, muito feliz por participar de tudo, além da Síndrome de Down, meu filho tem Autismo, e está sendo um sucesso, ele está radiante e isso é tudo de bom na nossa vida. Esperamos que tenha mais eventos como esse, que o pessoal possa participar cada vez mais e que cresça cada vez mais”, pontua a mãe de um dos jogadores de Pouso Alegre, Vanuza Aparecida Teixeira.

Antônio Silvestre, pai de um dos jogadores de Pouso Alegre, destacou a importância do projeto “Foi com grande surpresa que recebemos um convite para o João treinar aqui em Pouso Alegre. Somos de Espírito Santo do Dourado, então todo sábado o trazemos para participar. Além da competição, o mais importante é a inclusão das crianças. Olha que evento mais bonito que teve aqui hoje”.

O time da casa foi o vencedor do amistoso, mas ambas as equipes se destacaram e promoveram grandes partidas.

Saiba como participar do projeto:

Os interessados devem ir à Superintendência Municipal de Esportes (localizada na Avenida Doutor Lisboa, nº 201 – Centro, de segunda a sexta-feira, das 08h às 12h e das 14h às 17h).



A atividade é aberta para todas as idades, mas menores de idade só podem se inscrever acompanhados de um responsável legal. As aulas são realizadas, as quartas-feiras na Quadra do Yara (Rua Minas Gerais, bairro Jardim Yara), das 18h às 19h, e aos sábados na Quadra da Praça de Esportes – Rosão, das 10h às 12h.

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones: (35) 3449-4004 ou (35)3449-4009.

Fonte: Prefeitura de Pouso Alegre