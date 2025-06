Pouso Alegre se destaca na fase microrregional do JEMG 2025

Foto: Prefeitura de Pouso Alegre

A Prefeitura de Pouso Alegre, por meio da Superintendência de Esportes, parabeniza os atletas que vêm representando o município com excelência nos Jogos Escolares de Minas Gerais (JEMG).

As equipes escolares e os atletas individuais se destacaram na fase microrregional da competição, conquistando resultados expressivos e reforçando o protagonismo de Pouso Alegre no esporte escolar.

Conquistas por Modalidade – Etapa Microrregional

Módulo I – Realizado em Pouso Alegre:

– Basquete Feminino – Colégio São José: 1º lugar

– Basquete Masculino – Colégio Vale do Sapucaí/Anglo: 1º lugar

– Handebol Feminino – Colégio São José: 1º lugar

– Handebol Masculino – Colégio São José: 1º lugar

Módulo II – Realizado em Monte Sião:

– Handebol Masculino – Colégio São José: 1º lugar

Destaques no Xadrez

Módulo I – Feminino

– 1º lugar: Lara de Fátima Carvalho Faria – Colégio Fênix

– 2º lugar: Luna de Oliveira – Colégio Fênix

– 4º lugar: Bianca Gabrielly Trindade Siqueira – Colégio Pouso Alegre

Módulo I – Masculino

– 1º lugar: Giovanni Rodrigues de Souza – E.E. Doutor José Marques de Oliveira

– 3º lugar: Arthur Abrão Garbulha de Paula – E.E. Monsenhor José Paulino

– 4º lugar: Gustavo Henrique Carracci Carvalho – Colégio Fênix

Módulo II – Feminino

– 1º lugar: Larah Caroline Santos Marques – Instituto de Educação e Ensino de Pouso Alegre

Módulo II – Masculino

– 2º lugar: Murilo Shiromoto de Souza – Instituto de Educação e Ensino de Pouso Alegre

– 3º lugar: Samuel Marcos Costa Dias – E.E. Virgília Paschoal

Próxima Etapa

A fase regional do JEMG será realizada entre os dias 23 e 29 de junho, na cidade de Itajubá. Nessa etapa, além das modalidades coletivas, Pouso Alegre estará representada nas competições de atletismo, judô, karatê, natação, taekwondo e tênis de mesa.

A Prefeitura de Pouso Alegre reafirma seu compromisso com o fortalecimento do esporte escolar e agradece o empenho de todos os envolvidos – atletas, treinadores, instituições de ensino e famílias – que contribuem para o crescimento e reconhecimento do município no cenário esportivo regional.

Fonte: Prefeitura de Pouso Alegre