Pouso Alegre é destaque no esporte

Pouso Alegre tem sido destaque nos mais variados esportes.

Foto: Prefeitura de Pouso Alegre

Futsal Feminino

Na cidade de Poços de Caldas o Futsal Feminino da equipe da Superintendência de Esportes jogou nesta quarta-feira (21), vencendo o time de Poços de Caldas no Campeonato da Lidarp 2023.

Vôlei Feminino

Na cidade de Cambuí, a equipe Nova Geração de Pouso Alegre com o apoio da Prefeitura de Pouso Alegre consagrou-se campeã, vencendo a seleção de Extrema no campeonato realizado pela Prefeitura de Cambuí no último sábado (17).

Já entre os dias 8 e 12 de junho foi realizada a 6ª edição do Conexão Caldense, competição que reuniu atletas Master da modalidade vindos de diversas cidades da região, incluindo Pouso Alegre. O torneio contou com a participação de 50 times no total, compondo as categorias 30+, 40+, 45+, 50+, 55+, 59+ e Masculino.

Karatê

Atletas de Pouso Alegre representaram a cidade na etapa regional do Campeonato Brasileiro de Karatê 2023. O evento foi realizado entre quinta-feira (15) e domingo (18) deste mês, em Goiânia.

Ao todo, os seis atletas conseguiram a classificação para a grande final do Campeonato Brasileiro de Karatê, que acontecerá no mês de novembro em São Paulo.

Saiba quem são os medalhistas:

Ouro

Gabriel Souza, Luiza Nunes e Ana Alice

Prata

Jullyane Souza e Maria Eduarda

Bronze

Criuz Vitor e Ana Alice

Em postagem a Academia Ninho de Campões Karatê divulgou o evento e agradeceu a Prefeitura pelo apoio no transporte dos atletas.

Natação

A equipe de natação Let’s Swim de Pouso Alegre participou da IV etapa do ARN em Valinhos, em São Paulo no último domingo (18).

Com o apoio da Prefeitura de Pouso Alegre, a equipe comandada pela treinadora Rafaela Moraes e João Pedro Nascimento, contou com 13 atletas nessa etapa. Os atletas Mariah, João Otávio, Miguel, Gabriel V., Livia, Pedro Paulo, Yuri, Gabriel S., Maria Fernanda, Maria Eduarda, Francisco, Beatriz e Vitor Hugo, alcançaram seus objetivos com medalhas e recordes pessoais. Foram conquistadas 16 medalhas, sendo 11 de ouro, 4 de prata e 1 de bronze.

Basquete Masculino

Em Muzambinho, no último dia 17 (sábado), a equipe de Basquete Masculino, sub 17, da Superintendência de Esportes venceu a equipe de Basquete de Guaranésia, conquistando o 3º Lugar no Campeonato da Lidarp 2023.

Fonte: Prefeitura de Pouso Alegre