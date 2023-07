Poços Skate Festival acontece no fim de semana

Evento terá participação de atletas profissionais do cenário nacional e do internacional

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

No sábado e domingo (15 e 16) acontece no Parque Municipal Antonio Molinari o Poços Skate Festival. O campeonato tem várias categorias e é realizado pelo Poços Ativa com apoio da Secretaria Municipal de Esportes.

O Poços Skate festival terá participação de skatistas que são destaques no cenário nacional e no internacional. “Teremos atletas profissionais reconhecidos como Patrick Vidal, Fumaça e Diego Korn, e inclusive um atleta argentino, o Juan Ignacio”, informa o organizador Alex Nastrini.

No sábado, o evento começa às 9h, com a categoria mirim, seguida da iniciante, às 11h. À tarde, é a vez do feminino, a partir das 13h, master 30+, às 14h30, e dino 40+, às 16h30. No domingo, competem amador, às 9h, paraskate, às 14h, e “best trick pro” e “tricks for money pro”, a partir das 15h30.

As inscrições variam de R$ 40 a R$ 50 mais quilo de alimento e podem ser feitas aqui. Uma tenda da Aphas (Associação de Promoção Humana e Ação Social) será montada no local para arrecadação dos alimentos.

O evento terá ainda uma programação cultural com shows de Miaral e Black Moon Burst, no sábado, e Leve e MB2, no domingo, além do DJ Macha nos dois dias.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas