Poços de Caldas sedia a Terceira Etapa da CIMTB 2024 em Junho

A prova está marcada para acontecer entre os dias 21 e 23 de junho

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

A Copa Internacional de Mountain Bike fará no próximo mês de junho mais uma estreia em sua história. O município de Poços de Caldas, receberá pela primeira vez uma etapa da principal competição de mountain bike da América Latina. A prova está marcada para acontecer entre os dias 21 e 23 de junho, recebendo os melhores atletas da modalidade, do Brasil e do mundo, no Parque do Cristo.

O torneio trará três dias de competições intensas, de sexta-feira a domingo, abrangendo modalidades como Short Track (XCC), Maratona (XCM) e Cross Country Olímpico (XCO), este último uma modalidade olímpica desde 1996. O Short Track será um grande destaque no primeiro dia, com transmissão ao vivo pela Rede Minas e pelo canal do YouTube da CiMTB.

Rogério Bernardes, organizador do evento, expressou grande entusiasmo com a acolhida da cidade: “Após um evento-teste bem-sucedido no final de 2023, sentimos um forte apoio tanto do público quanto do privado aqui em Poços. Isso nos dá a certeza de que a cidade e a região estão prontas para um evento de grande escala como a CiMTB.”

As inscrições para esta etapa já estão abertas e podem ser realizadas através do site oficial da CiMTB ou diretamente no site do Ticket Sports. No site oficial, os interessados também podem acessar informações detalhadas sobre as regras e programação do evento.

O secretário de Esportes de Poços de Caldas, Fernando dos Santos, destaca o impacto positivo que o evento terá na cidade: “Estamos muito animados em receber a CiMTB. É uma oportunidade de mostrar nossa capacidade de sediar grandes eventos e de aproveitar a estrutura única que Poços oferece. Este evento não só coloca Poços de Caldas no mapa do mountain bike internacional como também contribui para a história da CiMTB, que já passou por 20 cidades brasileiras e continua a promover o esporte e o turismo através do ciclismo.”

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas