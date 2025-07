Poços de Caldas sedia a 22ª edição do Brazil Cup

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

Poços de Caldas é sede, até o dia 27 de julho, da 22ª edição do Brazil Cup, considerado o maior torneio internacional de escolas de futebol do Brasil. A abertura oficial foi realizada neste domingo (20), no Estádio Municipal Dr. Ronaldo Junqueira, o Ronaldão, reunindo centenas de atletas, treinadores, familiares e autoridades

Com apoio da Prefeitura de Poços de Caldas, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, o torneio movimenta a cidade e atrai visitantes de várias partes do país e do exterior.

As partidas estão sendo realizadas no Ronaldão e do Centro de Treinamentos da Associação Atlética Caldense, reunindo 30 equipes nas categorias sub-9, sub-11, sub-13 e sub-15.

Participam clubes e escolinhas de futebol de diversos estados brasileiros — como Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo e Goiás — além de uma equipe do Chile. Minas Gerais também está representada, com times de várias cidades e de Poços de Caldas.

Para a secretária de Esportes, Zélia Maria Testi, o evento reforça o papel de Poços de Caldas como referência na realização de grandes eventos esportivos.

“É uma alegria imensa sediar o maior torneio internacional de base do país. O Brazil Cup movimenta a economia, atrai visitantes e valoriza nossos jovens atletas. É um evento que fortalece o esporte e o nome da nossa cidade no cenário nacional e internacional”, destacou.

Idealizador do torneio, Kennedy Carvalho ressalta a dimensão e o alcance da competição.

“Em 21 edições anteriores, já trouxemos para o Brazil Cup equipes de mais de 30 países, como Estados Unidos, Japão, Inglaterra, África do Sul, China, Uruguai, Colômbia, Haiti e muitos outros. Grandes nomes do futebol passaram por aqui, como Kaká, Júlio Baptista e Anderson, que atuou no Manchester United. É um projeto que revela talentos e promove intercâmbio entre culturas e realidades diferentes”, afirmou.

Além de ser uma vitrine esportiva, o Brazil Cup oferece experiências únicas de integração, aprendizado e convivência para os jovens atletas e suas famílias, reforçando o compromisso de Poços de Caldas com o incentivo ao esporte e ao desenvolvimento da juventude.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas