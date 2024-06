Poços de Caldas recebe jovens atletas para Clínicas Gratuitas de Basquete na NBA Basketball School National Cup

Uma oportunidade imperdível para os jovens talentos do basquete de Poços de Caldas

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

Poços de Caldas se prepara para receber, entre 29 de junho e 7 de julho, a NBA Basketball School National Cup, um torneio oficial que reunirá 30 equipes de todo o Brasil e do Uruguai nas categorias masculinas e femininas sub-17. E para completar a festa do basquete, a cidade também sediará Clínicas Gratuitas de Basquete, abertas para alunos da rede municipal de ensino com idade entre 12 e 17 anos com o apoio da Prefeitura Municipal de Poços de Caldas e da secretaria de Esportes e Lazer.

As clínicas serão ministradas pelos próprios técnicos das equipes participantes do torneio, proporcionando aos jovens atletas a oportunidade única de aprender com os melhores profissionais da modalidade. As aulas abordarão fundamentos técnicos, táticos e estratégicos do basquete, além de promoverem a interação e o desenvolvimento pessoal dos participantes.

O serviço será oferecido para alunos da rede de ensino do município com idade entre 12 e 17 anos, do dia 1º a 5 de julho de 2024, das 14h às 16h, na quadra de Basquete do Parque Municipal Dr. Antônio Molinari.

As inscrições para as clínicas são gratuitas, mas as vagas são limitadas. As inscrições serão feitas por ordem de inscrição. Uma oportunidade imperdível para os jovens talentos do basquete de Poços de Caldas

Para o secretário de Esportes, Fernando dos Santos, receber um evento desse porte em Poços de Caldas é motivo de grande orgulho para nossa cidade. “Isso demonstra o nosso compromisso com o desenvolvimento do esporte e com a formação de novos atletas. É também uma chance de colocar Poços de Caldas no mapa do basquete nacional e internacional, atraindo visitantes e gerando renda para o município. Tenho certeza de que a NBA Basketball School National Cup será um grande sucesso. As competições serão emocionantes, as clínicas serão enriquecedoras e a atmosfera será contagiante.”

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas