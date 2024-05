Plano de Esportes de Poços de Caldas discute abordagens de treinamento para esporte e fitness

Evento sobre o tema vai ser no auditório do Sesc, quinta-feira às 19h

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

A Prefeitura realiza mais uma etapa do Plano Municipal de Esportes e Lazer nesta quinta-feira (23), às 19h, no Sesc. O tema desta semana é “Abordagens de treinamento para esporte e fitness”. Os encontros são organizados pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, em parceria com a Comissão de Estudos.

A participação é aberta a profissionais de educação física das redes particulares, municipais e estaduais, além de especialistas em iniciação esportiva.

“É importante destacar que não existe uma abordagem única que sirva para todos. Cada indivíduo possui necessidades, objetivos e capacidades distintas e é fundamental que os programas de treinamento sejam personalizados para atender a essas especificidades. E vamos poder discutir isso no encontro, onde será um local de conhecimento vasto e experiências únicas”, afirma o secretário de Esportes, Fernando dos Santos.

O Plano Municipal de Esportes e Lazer foi lançado em março durante o 1º Fórum Municipal de Esportes e Lazer. Todas as reuniões acontecem no Sesc.

Programação

23/5: Abordagens de treinamento para esporte e fitness

6/6: Integração das atividades físicas e de lazer na rotina das academias

13/6: Promoção e inclusão das atividades paralímpicas

20/6: Enfoque em atividades de lazer específicas para Poços de Caldas

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas