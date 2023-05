Participe da Competição de Natação JEMG

É uma oportunidade única para mostrar o talento e a dedicação dos nossos alunos na piscina!

Foto: Prefeitura de Varginha

No dia 2 de junho, realizaremos a competição de natação JEMG fase municipal, e queremos contar com a participação de todas as escolas da cidade. É uma oportunidade única para mostrar o talento e a dedicação dos nossos alunos na piscina!

Anotem na agenda: inscrições abertas até o dia 30 de maio. Não deixem para a última hora!

Aquecimento: 13h30 / Início das provas: 14h30

Além de promover a prática esportiva e incentivar um estilo de vida saudável, a competição é uma ótima oportunidade para fortalecer os laços entre as escolas e celebrar o espírito esportivo.

Local: SEMEL: Av. Boa Vista, 220 – São Geraldo

Marque nos comentários as escolas, professores e alunos que você conhece e convide todos a participarem desse evento emocionante! Juntos, vamos fazer da competição de natação JEMG um sucesso!

Fonte: Prefeitura de Varginha